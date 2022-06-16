مطلوب موظف IT للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة IT وذلك وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي: IT
- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين بهذا المجال.
- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/ أو تكنولوجيا المعلومات (IT) أو أحد التخصصات ذات العلاقة.
متطلبات الوظيفة
- التحديث المستمر للشبكة والسيرفر والتأكد من جاهزيتها بما يخدم الاحتياجات
- الدعم الفني لكافة الأنشطة المتعلقة بتركيب وفحص وعمل نظم التشغيل ومستلزمات الشبكة والأنظمة
- الرقابة على أمن الدخول إلى الشبكة والأنظمة التشغيلية الأخرى واستخداماتها بالتنسيق مع المستخدمين المعنيين
- رفع التقارير الدورية إلى الرئيس المباشر عن إنجازات العمل وأي صعوبات تعترضه
- القيام بالصيانة والمتابعة الدورية والمستمرة والوقائية للأجهزة وأنظمة التشغيل
- القدرة على متابعة وحل كل المشاكل الخاصة بالطابعات وأجهزة الكمبيوتر
- امتلاك القدرة على تحمل المسؤولية وتقديم الحلول.
- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .
- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/UAQWQdhSg8udRaVw5
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 18/6/2022