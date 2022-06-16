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مطلوب موظف IT للعمل في نادي تشامبيونز

16 يونيو 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة IT وذلك وفقاً لما يلي :

-  المسمى الوظيفي: IT

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين بهذا المجال.

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/ أو تكنولوجيا المعلومات (IT)  أو أحد التخصصات ذات العلاقة.

متطلبات الوظيفة 

-  التحديث المستمر للشبكة والسيرفر والتأكد من جاهزيتها بما يخدم الاحتياجات

-  الدعم الفني لكافة الأنشطة المتعلقة بتركيب وفحص وعمل نظم التشغيل ومستلزمات الشبكة والأنظمة

-  الرقابة على أمن الدخول إلى الشبكة والأنظمة التشغيلية الأخرى واستخداماتها بالتنسيق مع المستخدمين المعنيين

-  رفع التقارير الدورية إلى الرئيس المباشر عن إنجازات العمل وأي صعوبات تعترضه

-  القيام بالصيانة والمتابعة الدورية والمستمرة والوقائية للأجهزة وأنظمة التشغيل

-  القدرة على متابعة وحل كل المشاكل الخاصة بالطابعات وأجهزة الكمبيوتر

-  امتلاك القدرة على تحمل المسؤولية وتقديم الحلول.

-  حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

-  العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل 

- على  الراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/UAQWQdhSg8udRaVw5 

-  آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت  18/6/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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