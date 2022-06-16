مطلوب موظف IT للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة IT وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: IT

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين بهذا المجال.

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/ أو تكنولوجيا المعلومات (IT) أو أحد التخصصات ذات العلاقة.

متطلبات الوظيفة

- التحديث المستمر للشبكة والسيرفر والتأكد من جاهزيتها بما يخدم الاحتياجات

- الدعم الفني لكافة الأنشطة المتعلقة بتركيب وفحص وعمل نظم التشغيل ومستلزمات الشبكة والأنظمة

- الرقابة على أمن الدخول إلى الشبكة والأنظمة التشغيلية الأخرى واستخداماتها بالتنسيق مع المستخدمين المعنيين

- رفع التقارير الدورية إلى الرئيس المباشر عن إنجازات العمل وأي صعوبات تعترضه

- القيام بالصيانة والمتابعة الدورية والمستمرة والوقائية للأجهزة وأنظمة التشغيل

- القدرة على متابعة وحل كل المشاكل الخاصة بالطابعات وأجهزة الكمبيوتر

- امتلاك القدرة على تحمل المسؤولية وتقديم الحلول.

- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/UAQWQdhSg8udRaVw5

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 18/6/2022