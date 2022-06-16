مطلوب مصور للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مصور وذلك وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي: مصور
- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال
- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال
متطلبات الوظيفة
- إتقان برامج معالجة الصور Photoshop , Lightroom أو أية برامج أخرى احترافية لمعالجة الصور.
- قدرة عالية على العمل تحت الضغط.
- قدرة على العمل خارج ساعات الدوام أحيانًا.
- مهارات اتصال وتواصل عالية، والعمل بروح الفريق.
- القدرة على توزيع الإضاءة بشكل احترافي
- اختيار الكوادر المناسبة
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التسجيل تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/7MUMgWc8Rc5MuUYs7
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 18/6/2022