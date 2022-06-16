مطلوب مصور للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مصور وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: مصور

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

متطلبات الوظيفة

- إتقان برامج معالجة الصور Photoshop , Lightroom أو أية برامج أخرى احترافية لمعالجة الصور.

- قدرة عالية على العمل تحت الضغط.

- قدرة على العمل خارج ساعات الدوام أحيانًا.

- مهارات اتصال وتواصل عالية، والعمل بروح الفريق.

- القدرة على توزيع الإضاءة بشكل احترافي

- اختيار الكوادر المناسبة

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التسجيل تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/7MUMgWc8Rc5MuUYs7

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 18/6/2022