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مطلوب مصور للعمل في نادي تشامبيونز

16 يونيو 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مصور وذلك وفقاً لما يلي :

-  المسمى الوظيفي: مصور

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

متطلبات الوظيفة 

-  إتقان برامج معالجة الصور Photoshop , Lightroom أو أية برامج أخرى احترافية  لمعالجة الصور.

-  قدرة عالية على العمل تحت الضغط.

-  قدرة على العمل خارج ساعات الدوام أحيانًا.

-  مهارات اتصال وتواصل عالية، والعمل بروح الفريق.

-  القدرة على توزيع الإضاءة  بشكل احترافي

-  اختيار الكوادر المناسبة

طريقة التسجيل 

-  على الراغبين في التسجيل تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/7MUMgWc8Rc5MuUYs7

-  آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 18/6/2022

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