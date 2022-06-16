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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة والقدس

16 يونيو 2022 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من طولكرم، وهم: أمجد الهشمري، وإسلام أبو شنب، ومحمد أبو ليفة.

وأوضحت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين محمد رجب جمعة، وأحمد عبد الفتاح جمعة، عقب اقتحام منزليهما في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل عبد العزيز من الخليل، والشاب سالم ماهر الرجبي من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #مواطنين #الضفة الغربية

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