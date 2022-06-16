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ما موقف الأزهر من إثارة مشاعر المسلمين بالهند والعالم

16 يونيو 2022 . الساعة 05:43 بتوقيت القدس
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طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات من شأنها إثارة مشاعر المسلمين في الهند والعالم.

ودان الأزهر الشريف، أعمال العنف ضد المسلمين في الهند، مطالبا بفتح تحقيق بهدم منازل المواطنين المسلمين هناك.

واشار الأزهر في بيان له الى ما تداولته وسائل الإعلام من قيام السلطات الهندية باعتقال العديد من شباب المسلمين، وتعريضهم للضرب والتعذيب، وهدم منازلهم في أماكن متفرقة في البلاد، بعد أن خرجوا للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الإساءة لرسولهم الكريم "صلى الله عليه وسلم" وزوجاته أمهات المؤمنين".

 

المصدر / وكالات
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#الهند #الأزهر

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