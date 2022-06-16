مصر تطالب بترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

طالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين، بترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، أنّ الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح للخبز المدعم يكفي لمدة 6 أشهر، موضحا أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة 75 قرشا.

وقال إنّ ترشيد الاستهلاك، سيسهم في مرور الأزمة بأمان، خاصة أنّ الأزمة العالمية قد تستمر حتى نهاية العام، ولا أحد يعرف وقت انتهائها.

وأوضح مدبولي، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها، يمتد إلى 6 أشهر، موجها الشكر للمزارعين المصريين على جهودهم الداعمة للدولة، مطالبا المزارعين بالاستمرار في توريد القمح، ولفت إلى أنّ الزيادة في تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الدولة.

المصدر / وكالات