هل بدأت حرب الغاز.. روسيا تخفض إمدادات الغاز الى أوروبا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الأربعاء، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث (33 بالمئة) عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم مبررة ذلك بعدم قيام شركة سيمنس الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية.

ووفقاً لأخبار (دويتشه فيله)، أوضحت غازبروم أنها "أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنس في محطة الضغط بورتوفايا"، حيث يتم ملء نورد ستريم والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يومياً، بعد انخفاضه الأول أمس من 167 إلى 100 مليون متر مكعب.

وكانت غازبروم أعلنت، الثلاثاء، تخفيض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1 "إلى ألمانيا بنسبة 40 بالمئة، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة سيمنس في إنهاء أعمال إصلاحات. وذكرت غازبروم أنه لم يتم إعادة وحدة لضغط الغاز في الوقت المحدد، بعد الإصلاح.

المصدر / وكالات