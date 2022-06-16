كتل طلابية تدعو رئيس جامعة النجاح إلى الاعتذار وتغيير منظومة الأمن

طالبت ثلاث كتل طلابية، الأربعاء، باعتذار رسمي من رئيس جامعة النجاح إلى عموم الطلبة والهيئة التدريسية وعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن ما حدث في الجامعة من مساس بالإرث الوطني والتعليمي للجامعة، مؤكدةً ضرورة تغيير "منظومة الأمن الجامعي" وإعادة هيكلتها وفق أسس وضوابط وطنية وأخلاقية.

ودعت كتلة الشهيد أبو علي مصطفى والائتلاف الطلابي وكتلة الاستقلال الطلابية في بيان مشترك، إلى محاسبة جميع عناصر الأمن المعتدين على الطلبة وفق القانون واللوائح المعمول بها في الجامعة، ومحاسبة "الموظفين الإداريين" الذين يثبت تورطهم في إعطاء التعليمات لموظفي الأمن بالقمع وكل من لم يلتزم بالحيادية.

وشددت الكتل على ضرورة رفع القبضة البوليسية المتمثلة بالتدخل المباشر من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى التخلي عن العقلية البوليسية التي تتعامل بها إدارة الجامعة والمتمثلة بمحاربة الأطر الطلابية وأنشطتها والتعامل معها كخصم.

وجددت رفضها لسياسة الكيل بمكيالين والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر متناسية أهمية الأطر الطلابية كونها جزءًا أصيلًا من ماضي وحاضر ومستقبل جامعة النجاح وإرثها الوطني والأكاديمي.

كما دعت نقابة العاملين في الجامعة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح مما حدث في الجامعة، وباقي الكتل الطلابية إلى الالتفاف حول مطالب الطلبة والجلوس معا على طاولة الوحدة والشراكة.

المصدر / فلسطين أون لاين