فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة المعتقل السياسي أيمن عمارنة تشرع بخطوات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه

سباعنة: تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات مؤسف ولا يليق بتضحيات شعبنا

حمادة: صمود المرابطين في الأقصى أفشل مخططات الاحتلال

برشلونة يُبلغ ألفيس بالقرار النهائي حول مصيره

"تواصل" يبحث في إندونيسيا انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

هذه الوجبة لها مفعول السحر على القلب

أبو زهري: حماس حاضرة في الضفة بقوة.. ولا شرعية لأحد إلا بالانتخابات

فيل يقتل سيدة ثم يعود لجنازتها ويدهس جثتها بالهند!

أوروبا تعلن دعم مصر بـ100 مليون دولار والمنطقة بـ3 مليارات يورو

الاحتلال يسلم إخطارات لهدم منازل ومحل تجاري في الخليل

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

سباعنة: تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات مؤسف ولا يليق بتضحيات شعبنا

15 يونيو 2022 . الساعة 23:34 بتوقيت القدس
...

قال الناشط فيصل سباعنة إن تدخل الأجهزة الأمنية في جامعات الضفة الغربية أمر مؤسف ومثير للاشمئزاز، ولا يليق بتضحيات شعبنا الذي يتعرض للقمع والاعتداء من الاحتلال. 

وأدان المرشح عن قائمة القدس موعدنا الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح على الطلاب المعتصمين داخل وخارج أسوار الجامعة، الذي استخدم فيها الضرب بالعصي، والأيدي، والأدوات الحادّة، ورش غاز الفلفل الذي يستخدمه الاحتلال في قمع الفلسطينيين.

 ودعا سباعنة مجلس أمناء جامعة النجاح وإدارتها للتحقيق الجادّ والمحايد في هذه الأحداث المؤسفة.

وشدّد على ضرورة وقف الهجمة الشرسة من قبل موظفي الأمن على الطلاب المعتصمين، وتوفير بيئة جامعية آمنة يستطيع الطلاب من خلالها ممارسة نشاطاتهم بحريّة ودون قمع، ولا تهديد. 

  واستهجن سباعنة إطلاق النار من عناصر أمنية بلباس مدني، وطالب بالحفاظ على أمن وسلامة الجامعات، وتكريس مناخات مناسبة للحياة والحريات الأكاديمية الجامعية.

وأثار الاعتداء على طلبة جامعة النجاح، موجة واسعة من التنديد والاستنكار لما صفوه بالجريمة والعار الذي يستدعي معالجة جذرية، ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووصفت حركة حماس الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح، بحق الطلاب والطالبات خلال وقفتهم الطلابية السلمية، بأنه بلطجة مرفوضة ومدانة، تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة التي أعلنت موقفاً منحازاً ضد القانون والعمل الطلابي الحر.

 وطالبت حماس بمحاسبة المحرّضين والمتورّطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وقوى شعبنا الحيّة إلى الاضطلاع بدورها في حماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها، كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#نابلس #اعتداء #جامعة النجاح #أجهزة السلطة #فيصل سباعنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة