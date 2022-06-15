سباعنة: تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات مؤسف ولا يليق بتضحيات شعبنا

قال الناشط فيصل سباعنة إن تدخل الأجهزة الأمنية في جامعات الضفة الغربية أمر مؤسف ومثير للاشمئزاز، ولا يليق بتضحيات شعبنا الذي يتعرض للقمع والاعتداء من الاحتلال.

وأدان المرشح عن قائمة القدس موعدنا الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح على الطلاب المعتصمين داخل وخارج أسوار الجامعة، الذي استخدم فيها الضرب بالعصي، والأيدي، والأدوات الحادّة، ورش غاز الفلفل الذي يستخدمه الاحتلال في قمع الفلسطينيين.

ودعا سباعنة مجلس أمناء جامعة النجاح وإدارتها للتحقيق الجادّ والمحايد في هذه الأحداث المؤسفة.

وشدّد على ضرورة وقف الهجمة الشرسة من قبل موظفي الأمن على الطلاب المعتصمين، وتوفير بيئة جامعية آمنة يستطيع الطلاب من خلالها ممارسة نشاطاتهم بحريّة ودون قمع، ولا تهديد.

واستهجن سباعنة إطلاق النار من عناصر أمنية بلباس مدني، وطالب بالحفاظ على أمن وسلامة الجامعات، وتكريس مناخات مناسبة للحياة والحريات الأكاديمية الجامعية.

وأثار الاعتداء على طلبة جامعة النجاح، موجة واسعة من التنديد والاستنكار لما صفوه بالجريمة والعار الذي يستدعي معالجة جذرية، ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووصفت حركة حماس الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح، بحق الطلاب والطالبات خلال وقفتهم الطلابية السلمية، بأنه بلطجة مرفوضة ومدانة، تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة التي أعلنت موقفاً منحازاً ضد القانون والعمل الطلابي الحر.

وطالبت حماس بمحاسبة المحرّضين والمتورّطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وقوى شعبنا الحيّة إلى الاضطلاع بدورها في حماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها، كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين