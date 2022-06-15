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هذه الوجبة لها مفعول السحر على القلب

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هذه الوجبة لها مفعول السحر على القلب

15 يونيو 2022 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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تعد البروتينات اللبنات الأساسية للحياة، كواحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، ويركز أخصائيو التغذية على تضمين البروتينات في نظامنا الغذائي اليومي.

وتفيد التقارير البحثية أن تناول الكثير من هذا البروتين كوجبة يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة القلب كما أنها تخفض نسبة الكوليسترول.

وتقول الخبيرة الطبية لورين ماناكير لموقع "إيت زيس" إن أفضل بروتين لصحة القلب هو "الفاصوليا".

وذكرت ماناكير: "لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير قدر كبير من البروتين، لكنها توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب".

وجد الباحثون في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة "أدفانسز إن نيوتريشن" أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية 10 بالمئة وأمراض القلب والأوعية الدموية 8%.

ووجدت الدراسات أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

وتقول ماناكير: "الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول".

ووجد الباحثون أثناء تحليل 26 دراسة أميركية وكندية، أن المشاركين الذين تناولوا ما يقرب من حصة واحدة (3/4 كوب) من البقوليات يوميا شهدوا انخفاضا في البروتين الدهني منخفض الكثافة   (LDL)أو الكوليسترول "الضار" بنسبة 5%.

وتوصي الإرشادات الغذائية الأميركية بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا في الأسبوع، وينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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