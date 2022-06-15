الاحتلال يسلم إخطارات لهدم منازل ومحل تجاري في الخليل

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارات تقضي بهدم ستة منازل ومحل تجاري ومغسلة للمركبات جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الرفاعية شرق بلدة يطا، وسلمت إخطارات تقضي بهدم ستة منازل مأهولة منذ سنوات ومحل تجاري، ومغسلة للمركبات.

وأوضح أن ملكية المنازل تعود لكل من المواطنين: حمزة محمود العمور منزل مكون من ثلاثة طوابق بمساحة 350 مترًا، وفؤاد مصلح العمور منزل مكون من طابقين بمساحة 240 مترًا، وإياد مصلح العمور منزل مكون من طابقين بمساحة 300 متر، ورسمي شحدة العمور منزل بمساحة 130 مترًا، وموسى محمود العمور منزل بمساحة 140 مترًا، وجبريل شحدة محمد ربعي منزل بمساحة 150 مترًا، وبقالة بمساحة 80 مترًا سقف "زينكو" تعود ملكيتها للمواطن رائد محمد جبرائيل العمور، ومغسلة للمركبات تعود ملكيتها للمواطن حابس النجار.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال تشن منذ بداية العام حملة على مسافر يطا وتجمعاتها السكانية.

المصدر / فلسطين أون لاين