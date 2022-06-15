نتفليكس تحول مسلسل "لعبة الحبار" إلى مسابقة بجائزة ضخمة

أعلنت منصة نتفليكس عن إنتاجها برنامجا ينتمي لفئة تلفزيون الواقع مستوحاة من المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" ولكن دون نهايات مميتة.

وكشفت نتفليكس عن إنتاجها الجديد في مقطع ترويجي على تويتر، مساء الثلاثاء، وصفت خلاله المسابقة المنتظرة بأنها ستكون "الأكبر" وقيمة جائزتها المقررة بنحو 4.56 مليون دولار أمريكي "هي الأضخم في تاريخ برامج تلفزيون الواقع".

وبينما لم تكشف المنصة عن موعد انطلاق برنامج "لعبة الحبار: التحدي"، أشارت إلى أن عدد المشاركين فيه سيصل إلى 456 لاعبا، شرط إجادتهم اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر، أن يتم تصوير البرنامج في المملكة المتحدة، على أن يكون أسوأ مصير ممكن في المسابقة هو خروج اللاعب منها دون الحصول على الجوائز المالية وليس كما المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت.

وجاء الإعلان عن اللعبة المنتظرة بعد أيام من كشف نتفليكس عن موسم ثانِ جديد من المسلسل الكوري الجنوبي.

وأصبح مسلسل "لعبة الحبار" أو "سكويد غيم" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر/ أيلول 2021.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم، بينما يواجه الخاسرون الموت المحقق.

المصدر / الأناضول