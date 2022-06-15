الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين ومنشآت تجارية في مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مساء اليوم، منزلًا يعود لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها منطقة "تل الفور" في بيت حنينا، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة الجعبري.

وهدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، منشأة تجارية في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وفرضت على صاحبها الشاب موسى مصطفى غرامات مالية.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزلًا يعيش فيه أربعة أفراد من عائلة ربايعة في حي واد الحمص ببلدة صورباهر جنوبي القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

ويعيش في المنزل المبني منذ 7 سنوات، نجل المقدسي محمود ربايعة وزوجته وطفليهما، حيث لم تستطع العائلة تفريغ محتويات بيتها الذي هدمته على أثاثه وكل ما فيه.

كما هدمت قوات الاحتلال مغسلتي سيارات، وجرفت أرضًا في حي الخلايلة في الجيب شمال غرب القدس.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.

وحسب التقرير، تصاعدت عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (33) منزلاً، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل منزلين جرى هدمها في شهر إبريل الذي سبقه.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (104) منشآت.

المصدر / حرية نيوز