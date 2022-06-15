ماذا فعل المنتخب التونسي بالعلم الفلسطيني بعد فوزه في "كأس ميرين"؟

رفع ‏المنتخب التونسي العلم الفلسطيني بعد فوزه ببطولة "كأس كيرين" في اليابان.

وحققت تونس فوزاً لافتاً على اليابان 3-صفر في أوساكا فأحرزت لقب دورة كأس كيرين الرباعية، ضمن استعداداتها لخوض مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

فيما أمل مدربها في بلوغ الادوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخها ضمن الحدث العالمي.

تخوض تونس نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وأستراليا.

فيديو | المنتخب التونسي يرفع العلم الفلسطيني بعد فوزه ببطولة "كأس كيرين" في اليابان pic.twitter.com/F8HDztKcVZ — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 15, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين