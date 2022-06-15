فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف تتحقق من دمغ المعادن الثمينة؟

توقيع اتفاق ثلاثي بالقاهرة لتصدير الغاز من (إسرائيل) إلى أوروبا

عائلة عمارنة تصدر بيانا حول اعتقال نجلها في زنازين السلطة

ماذا فعل المنتخب التونسي بالعلم الفلسطيني بعد فوزه في "كأس ميرين"؟

"مركز حقوقي" يدين اعتداءات جامعة النجاح ويطالب بفتح تحقيق

"ريحان" يدعو لتصويب أوضاع جامعة النجاح

الشيخ "صبري" يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

الاحتلال يهدم منزلين بالقدس

"الحق": الاعتداء على طلبة "النجاح" انتهاك جسيم لحياتهم وسلامتهم

ماذا فعل محمود عباس في قبرص؟

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

ماذا فعل المنتخب التونسي بالعلم الفلسطيني بعد فوزه في "كأس ميرين"؟

15 يونيو 2022 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...

رفع ‏المنتخب التونسي العلم الفلسطيني بعد فوزه ببطولة "كأس كيرين" في اليابان.

وحققت تونس فوزاً لافتاً على اليابان 3-صفر في أوساكا فأحرزت لقب دورة كأس كيرين الرباعية، ضمن استعداداتها لخوض مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

فيما أمل مدربها في بلوغ الادوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخها ضمن الحدث العالمي.

تخوض تونس نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وأستراليا.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#فلسطين #تونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة