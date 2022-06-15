"ريحان" يدعو لتصويب أوضاع جامعة النجاح

دعا المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان، كافة القوى الحية إلى استنكار ما حدث من اعتداء على طلبة جامعة النجاح من قبل أمن الجامعة.

كما دعا ريحان مؤسسات نابلس الأهلية ورجالات نابلس، للضغط من أجل تصويب الوضع داخل الجامعة.

وأشار إلى وجود نية مبيتة للاعتداء على الطلبة بالأمس من قبل أمن الجامعة، الذي اعتدى بأدوات حادة على الطلبة المعتصمين سلمياً والمطالبين بحقوقهم.

وقال إنه تم الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر، أحد أفراد الهيئة التدريسية في الجامعة وأحد القامات العلمية في الضفة.

وأشار إلى أنه قبل أسبوع تم الاعتداء على مجموعة من طلبة جامعة النجاح أمام بوابة الجامعة خلال وقفة نظمتها الكتلة الإسلامية.

وأضاف ريحان: "تحدثنا كثيراً مع إدارة جامعة النجاح، وقلنا لها أن السبب وراء كل ما يحصل هو أمن الجامعة".

ولاقى اعتداء أمن جامعة النجاح على طلبة الجامعة خلال وقفة للحراك الطلابي في الحرم الجامعي، أمس الثلاثاء، استنكارًا فصائليًا واسعًا، ومطالبة بوقف حالة العربدة والفلتان.

وأكدت حركة "حماس" أن الاعتداء الإجرامي الذي نفذه أمن جامعة النجاح، هو بلطجة مرفوضة ومدانة، تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة التي أعلنت موقفاً منحازاً ضد القانون والعمل الطلابي الحر.

وشددت في بيان لها، على ضرورة محاسبة المحرّضين والمتورّطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وقوى شعبنا الحيّة إلى الاضطلاع بدورها في حماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها.

كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين