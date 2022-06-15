فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ريحان" يدعو لتصويب أوضاع جامعة النجاح

الشيخ "صبري" يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

الاحتلال يهدم منزلين بالقدس

"الحق": الاعتداء على طلبة "النجاح" انتهاك جسيم لحياتهم وسلامتهم

ماذا فعل محمود عباس في قبرص؟

مجلس أمناء جامعة النجاح يتحدث عن الأحداث الأخيرة.. ماذا قرر؟

بينها تخفيض ضرائب.. تعرف إلى أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة

هل ارتفعت أجرة المواصلات بغزة.. وزارة الاقتصاد تُجيب

خاطر: الاحتلال يتعمد سلوك سياسة التدمير الاقتصادي لأسواق القدس

حملة: المعلومات المتوفرة عن حالة الأسير "مناصرة" محدودة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الشيخ "صبري" يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

15 يونيو 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
...
الشيخ عكرمة صبري

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ستبقى أحلام، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء منه.

 ودعا صبري لشد الرحال للأقصى في "جمعة مرابطون رغم الإبعاد"، والتواجد والرباط في المسجد بشكل مكثف.

 كما دعا المرابطين للوصول لأقرب نقطة من الأقصى والصلاة فيها، لفضح الاحتلال والتأكيد على أنه للمسلمين فقط.

وقال الشيخ عكرمة إن سياسة الابعاد ضد المقدسيين، تؤكد على أطماع اليهود في المسجد الأقصى، ومحاولات تفريغه من المصلين.

وأضاف أن سياسة الابعاد التي يمارسها الاحتلال غير موجود في دول العالم، وهي اجراءات عسكرية ظالمة لا تعطي الاحتلال أي حق في المسجد.

وشدد على ضرورة رفع معنويات الشباب المعتقلين والمبعدين عن الأقصى، للتأكيد على أن هذه القرارات لن تثني الفلسطينيين عن الرباط في المسجد وحمايته. 

وأضاف صبري:" رغم الاعتقالات، هناك من يضحي ويرفع العلم الفلسطيني من الأطفال والشباب الذي لن يتوقف لأن عامل الخوف زال من هذا الجيل، وبات الطفل يواجه المحتل المدجج بالسلاح".

 ودعا خطيب الأقصى للتفاؤل وعدم اليأس والثقة بأن الجيل الصاعد سيحمل الراية، رغم الاعتقالات والبطش وقلة الامكانيات.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل أكثر من 1700 مقدسي خلال أشهر وأصاب المئات، كما حول القدس الى ثكنة عسكرية بهدف تفريغها من الشباب والمرابطين.

وسبق أن دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، للحشد والمشاركة في فجر وجمعة (مرابطون رغم الإبعاد) يوم 17 من يونيو الجاري؛ حمايةً للأقصى وإفشالاً لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية

وأهابت بجماهير شعبنا الصابر المرابط، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والمشاركة في فجر وجمعة (مرابطون رغم الإبعاد)؛ تأكيداً على المضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعماً للمرابطين فيها، وتضامناً مع المبعدين عن الأقصى المبارك.

وأضافت "نشيد بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحّت ورابطت، ولا تزال تشكّل درعاً حامياً للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالاً لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه".

وأكدت أنَّ كلَّ محاولات الاحتلال لإبعاد شعبنا عن القدس والرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه، لن تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة النضال والمقاومة الشاملة، حتّى انتزاع الحريَّة، وتحقيق النصر بتحرير الأرض والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#المسجد الأقصى #عكرمة صبري #الاحتلال الإسرائيلي #إبعاد عن الأقصى #رباط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة