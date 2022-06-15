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الاحتلال يهدم منزلين بالقدس

15 يونيو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منزل عائلة الجعبري بالقدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً فلسطينيا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً يعود لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، مشيرةً إلى أن الاحتلال ترك العائلة بلا مأوى.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزل عائلة "ربايعة" في حيّ واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس.

واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، اليوم الأربعاء، فيما واصلت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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