ماذا فعل محمود عباس في قبرص؟

اختتم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى قبرص استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وكان عباس، وصل مساء الإثنين، إلى العاصمة نيقوسيا وكان في استقباله وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس.

وتبادل عباس وأنستاسياديس الأوسمة والهدايا، وقلّد رئيس السلطة رئيس قبرص، القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتثميناً لجهوده في دعم جهود السلام ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

كما قلّد الرئيس أنستاسياديس، عباس، القلادة الكبرى لجمهورية قبرص، تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

واستقبل عباس في مقر إقامته بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي القبرصي افيروف نيوفيتو، ورئيس حزب "ديكو" نيكولاس بابادوبولوس، والأمين العام لحزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، والسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية قبرص، ورئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني، كما وضع إكليلا من الزهور على ضريح مكاريوس الثالث وهو أول رئيس لقبرص.

كما أقام رئيس جمهورية قبرص، حفل عشاء على شرف عباس، والوفد المرافق.

ورافق عباس خلال الزيارة: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

وعقد خلال الزيارة، اجتماعا مع الرئيس أناستاسياديس، في قصر الرئاسة في نيقوسيا، مشيداً بمواقف قبرص الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله، وثمن دعوة قبرص الدائمة لتحقيق السلام على أساس "حل الدولتين" القائم على قرارات الأمم المتحدة. وفق رأيه.

وسبق الاجتماع الموسع، اجتماع ثنائي بين عباس وأناستاسياديس. كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين