حملة: المعلومات المتوفرة عن حالة الأسير "مناصرة" محدودة

قالت حملة الحرية للطفل الأسير أحمد مناصرة، إن المعلومات المتوفرة حول "مناصرة" محدودة، ومصدرها الاحتلال و "قد تكون مجتزأة وغير دقيقة".

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير مناصرة أمس بشكل طارئ إلى مستشفى سجن الرملة في إثر تفاقم حالته الصحية.

وأوضح بلال عودة العضو في حملة الحرية للطفل أحمد مناصرة بأن نقل مناصرة لمصحة سجن الرملة بصورة فجائية، يدل على ما حذرت الحملة منه سابقا بأن العزل الانفرادي الذي يخضع له سيفاقم وضعه الصحي النفسي الصعب أصلا، وسيقود للإضرار بسلامته وصحته.

وأضاف "دائما كنا نقول بأن الطفل أحمد في خطر حقيقي، وما جرى يدل على صحة ما حذرنا منه" معربا عن أمله في التعرف على حقيقة وضع الطفل مناصرة خلال الساعات المقبلة حيث من المقرر أن تعقد له اليوم جلسة محكمة للنظر في قضية عزله الانفرادي ما قد يتيح للمحامي رؤيته والتعرف على حقيقة وضعه.

وقال عودة: "ربما نتمكن اليوم من معرفة شيئا بخصوص حالة أحمد، خلال الجلسة المخصصة لموضوع العزل الانفرادي الذي كان أحد أسباب ما وصلته حالته من تدهور".

وأضاف:" إذا لم نتمكن اليوم من معرفة شيء عن حالة أحمد فإن ذلك قد يتاح لنا في التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث ستعقد محكمة الثلث للطفل مناصرة".

وأكد عودة، أن حملة الحرية للإفراج عن الطفل مناصرة لم تتوقف عن التحرك بهذا الخصوص لافتا إلى أنها بصدد تنظيم ندوة للحديث عن حالة أحمد الصحية والنفسية سيشارك فيها مختصون من عدة دول.

المصدر / فلسطين أون لاين