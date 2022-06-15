دائرة الجامعات بـ"حماس": الاعتداء بجامعة النجاح "آثم" وتعدٍ "خطير"

دانت دائرة الجامعات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، واصفة إياه بـ"الاعتداء الآثم".

وقالت الدائرة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتصدر فيه طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية بصدورهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويدفعون ثمن تخاذل الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين جراء اقتحامات العدو الصهيوني المتكررة من اعتقال وقتل وإرهاب يمارس في مناطق الضفة الغربية، تقوم أجهزة السلطة الفلسطينية بالتدخل السافر، والاعتداء بشكل مباشر على الطلبة السلميين.

ونوهت إلى أن الاعتصام كان في الجامعة من أجل مطالبة إدارة الجامعة بالعدول عن قرار فصل عدد من الطلبة، وقد أكدت إدارة الجامعة في بيان لها أن الاعتصام كان سلميًا، ومر بهدوء، إلا أن بعض الجهات في إشارة إلى (الأجهزة الأمنية) تريد تعكير الأجواء.

وشددت دائرة الجامعات في حركة "حماس"، بأن الاعتداء هو تعدٍ خطير على حريات الطلبة وحقوقهم، ويعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها مناطق الضفة الغربية من أجهزة أمن السلطة.

وأكدت أن استمرار حالة الفلتان على يد الأجهزة الأمنية تهدد السلم المجتمعي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم التعرف على الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على الطلبة؛ داعية لتقديمهم إلى العدالة لمعرفة من يقف وراءهم.

وأهابت الدائرة بمؤسسات حقوق الإنسان بفضح جرائم الأجهزة الأمنية وصولا إلى العدالة.

وشدت على أيدي طلبتنا الأبطال بالاستمرار في نضالهم، وتحمل المسؤولية لكونكم قادة المجتمع، ولن يدوم حال فيه ظلم واستبداد.

ودعت إلى حماية المؤسسات التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقرارها، والتأكيد على حرية العمل النقابي الطلابي فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين