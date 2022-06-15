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في إطار عمله الرقابي على أداء الحكومة

التشريعي يوجه سؤالاً برلمانياً لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية

15 يونيو 2022 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد

في إطار عمله الرقابي على أداء الجهات الحكومية، وفي سياق متابعاته لعمل الوزارات والهيئات الحكومية، عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لتوجيه سؤال برلماني لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد.

وتمحورت الأسئلة الموجهة من النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول المساعدات الطارئة الواردة إلى قطاع غزة خلال العدوان على القطاع في مايو 2021م.

بدوره قدم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إحاطة للمجلس التشريعي حول السؤال المقدم له، مبينا تفاصيل المساعدات التي دخلت للقطاع في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وآليات التعامل معها رغم الظروف الميدانية الصعبة.

وتطرق لآلية التخزين والفحص المخبري لصلاحية المواد الغذائية المقدمة للقطاع، مشيراً إلى دور وزارته في التنسيق مع المؤسسات المعنية لتوزيع هذه المساعدات على المستفيدين.

من جهته؛ شكر النائب الجمل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على ما قدم من إيضاحات، وقدر الجهود الحكومية المبذولة في إطار التخفيف عن المواطنين في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 16 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التشريعي #غازي حمد #التنمية الاجتماعية

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