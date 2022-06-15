وحدات القمع تقتحم سجن "هداريم" وتعبث بممتلكات الأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات القمع التابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منذ ساعات فجر اليوم سجن "هداريم".

وذكرت الهيئة ، في بيان مقتضب، أن وحدات القمع المعروفة باسم "يماز" و"درور" اقتحمت السجن ولا زالت به ولم تغادره بعد.

وأشارت إلى أن إدارة السجون "مارست عنجهيتها وقذارتها من خلال العبث بممتلكات الأسرى ومحاولة استفزازهم".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين