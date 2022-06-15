7661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل زيادة في الحالات الخطيرة والارتفاع بالحالات التي بحاجة إلى تسرير في المستشفيات.

ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الاحتلال، فقد بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 34275 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 730 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأحصت الوزارة 4202599 إصابة بكورونا 10882 حالة وفاة جراء الفيروس وذلك منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في فلسطين المحتلة منذ آذار/مارس 20220.

وفي ظل ارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.46، يلاحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات الاحتلال 412 مصابا، بينهم 119 مصابا بحالة خطيرة، و30 وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، بينما تم ربط 27 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 261 مصابا بالطفيفة.

وحسب التقديرات بتفشي موجة سادسة من الجائحة في فلسطين المحتلة، وسعت وزارة الصحة التعاون مع صناديق المرضى من فحوصات "كورونا"، عبر محطات الفحص المتنقل، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 24507 عينات مخبرية لاكتشاف "كورونا"، أظهرت النتائج أن 34.35% منها موجبة.

ومع تسجيل معدلات قياسية يومية بنتائج الفحوصات الموجبة، أظهر المعدل الأسبوعي الارتفاع المستمر في إصابات "كورونا"، إذ شخصت 39735 إصابة خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع بنسبة 106.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 94 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 38.2%، فيما أعلن عن وفاة 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

المصدر / وكالات