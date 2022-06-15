فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاوت آراء الطلبة تجاه الورقة الثانية من مادة اللغة العربية

النائب زعارير يدعو لتكثيف الرباط في "الأقصى" و"الإبراهيمي"

اعتبارا من اليوم.. عالم الإنترنت يودع المتصفح "إنترنت إكسبلورر"

"مركز": الأسير الحلبي يمثل لأطول محاكمة في العالم للمرة 170

"حماس" تدعو للحشد والمشاركة بفجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد"

فصائل المقاومة: اعتداء جامعة النجاح يعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة

واقعة غريبة شهدتها مباراة مصر وكوريا الجنوبية الثلاثاء

الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس

"التشريعي" يدين الاعتداء الهمجي على الطلبة في جامعة النجاح بنابلس

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مصرية أوروبية لتصدير الغاز

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"مركز": الأسير الحلبي يمثل لأطول محاكمة في العالم للمرة 170

15 يونيو 2022 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
الأسير محمد الحلبي - أرشيف

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء، المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجموعات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل محمد الحلبي (43 عاماً) من شمال قطاع غزة.

ويعمل الأسير الحلبي فى مؤسسة إنسانية واعتقل أثناء عبروه من حاجز بيت حانون/ إيرز فى يونيو من عام 2016، ويمثل اليوم لأطول محكمة فى العالم للمرة ال 170.

وقال حمدونة: إن "سلطات الاحتلال تساوم الأسير الحلبى على أى تهمة يختارها للهروب من المسئولية والمحاسبة بعد فشله الذريع لارهاب المعتقل الحلبى فى أقبية التحقيق والزنازين بكل الوسائل الجسدية والنفسية لمدة 52 يوماً متتالية فى ظروف مأساوية ،تسببت بالكثير من المشاكل الصحية خاصة فى حاسة السمع".

ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية "لحماية الأسرى الفلسطينيين من المحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية، ومطالباً بوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف الاعتقال والتحقيق، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية فى نيل الاعتراف بالقوة والعنف والارهاب، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الإنسانى".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#سجون الاحتلال #اعتقال إداري #الأسير الحلبي #أطول محاكمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة