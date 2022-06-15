"مركز": الأسير الحلبي يمثل لأطول محاكمة في العالم للمرة 170

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء، المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجموعات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل محمد الحلبي (43 عاماً) من شمال قطاع غزة.

ويعمل الأسير الحلبي فى مؤسسة إنسانية واعتقل أثناء عبروه من حاجز بيت حانون/ إيرز فى يونيو من عام 2016، ويمثل اليوم لأطول محكمة فى العالم للمرة ال 170.

وقال حمدونة: إن "سلطات الاحتلال تساوم الأسير الحلبى على أى تهمة يختارها للهروب من المسئولية والمحاسبة بعد فشله الذريع لارهاب المعتقل الحلبى فى أقبية التحقيق والزنازين بكل الوسائل الجسدية والنفسية لمدة 52 يوماً متتالية فى ظروف مأساوية ،تسببت بالكثير من المشاكل الصحية خاصة فى حاسة السمع".

ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية "لحماية الأسرى الفلسطينيين من المحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية، ومطالباً بوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف الاعتقال والتحقيق، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية فى نيل الاعتراف بالقوة والعنف والارهاب، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الإنسانى".

المصدر / فلسطين أون لاين