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"حماس" تدعو للحشد والمشاركة بفجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد"

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"حماس" تدعو للحشد والمشاركة بفجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد"

15 يونيو 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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صلاة الفجر في المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شعبنا الصابر المرابط، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والمشاركة في فجر وجمعة (مرابطون رغم الإبعاد)، تأكيداً على المضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعماً للمرابطين فيها، وتضامناً مع المبعدين عن الأقصى المبارك.

وأشادت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحّت ورابطت، ولا تزال تشكّل درعاً حامياً للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالاً لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه.

وأكدت الحركة أنَّ كلَّ محاولات الاحتلال لإبعاد شعبنا عن القدس والرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه، لن تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة النضال والمقاومة الشاملة، حتّى انتزاع الحريَّة، وتحقيق النصر بتحرير الأرض والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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