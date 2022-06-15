الشاعر: ما حصل في جامعة النجاح لا ينبغي أن يمر بغير حساب وعقاب

طالب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، بضرورة رد الاعتبار لكل الطلبة المُعتدى عليهم في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وشدد الشاعر في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنه "لا ينبغي أن يمر ما حصل بغير حساب وعقاب"، مؤكدا أن ما حصل معه لا يكاد يُذكر مقارنة بما واجهه الطلبة الأبرياء من وحشية وعنف.

وأشار إلى أنه قبل أن يخلع قميصه المخضب بقطرات دم الطلبة، الذي عمل على تخليص بعضهم أمس، من العنف اللامبرر، أكد قبل يومين أنه لن يفرط بالطلبة ولا بالمؤسسة الوطنية التي تحتضنهم.

ووجه الشاعر شكره لكل الأصوات "المهولة" التي تضامنت معه، أو عبرت عن استنكارها وغضبها لما تعرضت له من سلوكٍ معيب تظهره كاميرات التصوير، مضيفا أننا "سنبقى الحراس الأوفياء لمؤسساتنا الوطنية ولمستقبل أبنائنا في وجه المتغولين عليهم".

يذكر أنه أصيب عدد من طلاب جامعة النجاح أمس الثلاثاء، في إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي، وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وأثار الاعتداء على طلبة جامعة النجاح، موجة واسعة من التنديد والاستنكار لما وصفوه بالجريمة والعار الذي يستدعي معالجة جذرية، ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووصفت حركة "حماس" الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح، بحق الطلاب والطالبات خلال وقفتهم الطلابية السلمية، بأنه بلطجة مرفوضة ومدانة، تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة التي أعلنت موقفاً منحازاً ضد القانون والعمل الطلابي الحر.

وطالبت بمحاسبة المحرّضين والمتورّطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وقوى شعبنا الحيّة إلى الاضطلاع بدورها في حماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها، كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين