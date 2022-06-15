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الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس

15 يونيو 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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هدم منزل مقدسي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت وادي الحمص في بلدة صور باهر، وحاصرت منزلا يعود لعائلة ربايعة، وشرعت بهدمه.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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