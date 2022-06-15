توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مصرية أوروبية لتصدير الغاز

من المقرر أن توقع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر والاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في القاهرة لتصدير الغاز المسلوب من الأراضي الفلسطينية المحتلة الى أوروبا.

وتحت عنوان "نحو توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي"، قالت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال في بيان، إن الوزيرة كارين الهرار، غادرت الثلاثاء، إلى العاصمة القاهرة للمشاركة في أعمال منتدى غاز الشرق الأوسط الذي يعقد على المستوى الوزاري الأربعاء.

وأضافت: "خلال الزيارة ستلتقي الوزيرة وطاقمها مع وزير البترول والثروة الطبيعية المصري طارق الملا، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون".

وأشارت إلى أن اللقاءات تأتي "تمهيدا لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي من (إسرائيل) ومصر إلى دول الاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى عقد اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، لتقديم مراجعة دورية لأنشطة المنتدى وتقديم المرحلة ب من الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للمنتدى مع وضع نقاط ارتكاز لأنشطته في السنة القادمة".

وقالت إن المنتدى تأسس في يناير/كانون الثاني 2019 من قبل (إسرائيل) ومصر واليونان وقبرص الرومية وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، "بهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات والمنظمات في مجالات إنتاج واستهلاك وتوريد الغاز الطبيعي".

وأضافت: "في عام 2021، أصبح المنتدى منظمة دولية وانضمت إليه فرنسا كشريكة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كمراقبين".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صرحت بعد لقائها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت: "أنا ممتنة لأن (إسرائيل) ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي".

المصدر / وكالات