"التشريعي" يدين الاعتداء الهمجي على الطلبة في جامعة النجاح بنابلس

أدانت رئاسة المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، بشدة الاعتداء الهمجي على الطلبة في جامعة النجاح بنابلس بالضفة الغربية، من قبل عناصر أمن الجامعة خلال وقفة للحراك الطلابي أمس الثلاثاء، والذي طال عدد من الأكاديميين في الجامعة من بينهم د. ناصر الدين الشاعر.

وقالت رئاسة المجلس، خلال بيان صحفي: إن "انتهاك الحرم الجامعي والاعتداء على الطلبة والأكاديميين هو سلوك خطير خارج عن قيم شعبنا وثقافته وأخلاقه، تتحمل إدارة جامعة النجاح المسؤولية الكاملة عنه".

وأضافت: إن "تغييب المجلس التشريعي بالضفة يمنح المجرمين غطاءً وبيئةً مواتيةً لارتكاب الجرائم بعيداً عن يد الرقابة والمحاسبة التشريعية".

وأكدت أن القانون الفلسطيني وكذلك القوانين والمواثيق الدولية كفلت حق الطلبة في التعبير عن رأيهم وحرية العمل النقابي الطلابي داخل الجامعة.

وفي الختام دعت رئاسة التشريعي، المكونات المجتمعية والمؤسسات المعنية، للتحقيق والمحاسبة لكل من يثبت تورطهم في هذا الاعتداء السافر، واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية حقوق الطلبة وفق القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين