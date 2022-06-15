مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين