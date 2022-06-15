"التشريعي" يبحث مع "المستقلة" تجويد القوانين والتشريعات

التقى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، وفدًا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان -ديوان المظالم-، برئاسة مديرها العام في قطاع غزة جميل سرحان، بمقر المجلس التشريعي.

وأكد النائب الغول على العلاقة المتينة بين المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مثمنًا دور الهيئة في سعيها الحثيث لتقديم توصياتها بشكل مستمر للمجلس التشريعي لمعالجة الحالة الفلسطينية والتجويد والارتقاء بالقوانين والتشريعات والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وناقش المجتمعون بعض القضايا المتعلقة بالشأن الحكومي في قطاع غزة، حيث أوضح النائب الغول أن اللجنة القانونية بالتشريعي بصدد عقد لقاءات نخبوية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والشخصيات القانونية، لتستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يضمن تجويد صياغة القوانين والتشريعات، ويرتقي بالحالة الفلسطينية إلى المزيد من الاستقرار.

من ناحيته، أكد مدير عام الهيئة بغزة جميل سرحان على أن الهيئة جزء من النسيج الوطني المتكامل، وتصدر تقاريرها في غزة والضفة بشكل مهني، مؤكدًا على المرونة التي يلمسونها في قطاع غزة من كافة الجهات خلال ممارسة عملهم.

وبين حرص الهيئة على التواصل مع المجلس التشريعي بكل لجانه، انطلاقًا من ان مصلحة المواطن هي هدف مشترك بين كل المؤسسات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين