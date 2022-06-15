"بدنا نعيش" يستعد لتنظيم اعتصامات واسعة في الضفة احتجاجًا على الغلاء

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد الناطق باسم حراك "بدنا نعيش" رامي الجنيدي، أن الحراك يستعد لتنظيم مظاهرات واسعة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، في المرحلة القادمة، احتجاجًا على الغلاء وارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب.

وقال الجنيدي في حديث لصحيفة "فلسطين": "بعد اعتقال نشطاء حراك بدنا نعيش في مدينة الخليل من قبل أجهزة أمن السلطة، تم اتخاذ قرار بأن تكون الاعتصامات في جميع أرجاء وميادين الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح أن حراك "بدنا نعيش" لديه اتفاق سابق مع حكومة محمد اشتية، ولكن لم يُلتزم، واستمرت حالة رفع الأسعار، لذلك يتجه الحراك إلى اعتصامات بجميع مدن الضفة الغربية.

وبين أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت في الأيام الماضية، نشطاء الحراك ووجهت لهم تهم إثارة النعرات والتجمهر غير المشروع، رغم أن جميع التحركات كانت مرخصة ووفق القانون الأساسي.

والاثنين الماضي، اعتقلت أجهزة أمن السلطة عدداً من المعتصمين ضد الغلاء على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل.

وبدأ حراك "بدنا نعيش" الأحد الماضي، الاعتصام المفتوح على دوار ابن رشد، احتجاجاً على تخلف الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الموقع برعاية غرفة تجارة الخليل، ورفضاً لارتفاع الأسعار.