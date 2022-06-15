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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس

15 يونيو 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس كلا من: الأسير المحرر عبد الله العاصي، والشابين إبراهيم مطر، وعصام زبلح".

وأضافت المصادر: إن "القوات اعتقلت شابًا لم تعرف هويته من خربثا المصباح غرب رام الله، بينما اعتقلت الشاب أحمد حماد من مخيم عايدة شمال بيت لحم".

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي جمجوم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه وإصابته برضوض.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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