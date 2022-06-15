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براتب 1500 شيكل.. مطلوب موظف خدمات جمهور للعمل في جمعية صحية

15 يونيو 2022 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( موظف خدمات جمهور ) وذلك وفقا لما يلي:

- اسم الوظيفة : موظف خدمات جمهور 

- مسؤول من : مدير المركز الصحي .

- الراتب الأساسي : 1512 شيكل 

- ساعات العمل : 45 ساعة عمل أسبوعياً .

- المؤهل العلمي : دبلوم إدارة أو سكرتاريا أو ما يعادلها .

- الخبرة : خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الإدارة أو السكرتاريا في المنظمات غير الحكومية.

الواجبات والمسؤوليات

• استقبال المرضى والزوار والترحيب بهم بما يليق بالمظهر العام للمركز.

• الرد على استفسارات المرضى والمراجعين بلطف ومتابعة عدم انتظارهم أو تأخيرهم.

• فتح الملف الطبي المحوسب وتحصيل الرسوم المقررة

• ترتيب مواعيد دخول المرضى للعيادات وإجراء الحجوزات الهاتفية.

• استكمال ملفات مرضى الجراحة/ كتاب الإحالة ، نموذج الدخول، غيرها.

• تنظيم سندات القبض الخاصة بالإيرادات واستلام مبالغها وتسليم سندات القبض للمستفيدين.

• تسليم النقدية المُحصّلة في نهاية كل فترة عمل حسب إجراءات العمل المالي المعمول به.

• التنسيق مع الجهات التي يرغب المريض في الاستفادة من خدماتها داخل المركز، ومساعدتهم في الوصول لأقرب موظف يمكنه خدمتهم.

• حفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية 

• متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين.

• إستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها للموظفين المطلوبين.

• رفع التقارير عن سير العمل الى مدير المركز الصحي.

• تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

• التعامل بشكلٍ لائق ومهني مع المستفيدين والزوار على قاعدة أن المستفيدين أصحاب الحق.

• التعامل بشكلٍ مهني مع الطواقم والكوادر البشرية العاملة في المركز.

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل إدارة الجمعية.

مهارات مطلوبة

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة وإجادة مهارات الطباعة.

• معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

• مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

 https://forms.gle/k5h6Vmj9HqNhcRUH9

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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