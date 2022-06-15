براتب 1500 شيكل.. مطلوب موظف خدمات جمهور للعمل في جمعية صحية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( موظف خدمات جمهور ) وذلك وفقا لما يلي:
- اسم الوظيفة : موظف خدمات جمهور
- مسؤول من : مدير المركز الصحي .
- الراتب الأساسي : 1512 شيكل
- ساعات العمل : 45 ساعة عمل أسبوعياً .
- المؤهل العلمي : دبلوم إدارة أو سكرتاريا أو ما يعادلها .
- الخبرة : خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الإدارة أو السكرتاريا في المنظمات غير الحكومية.
الواجبات والمسؤوليات
• استقبال المرضى والزوار والترحيب بهم بما يليق بالمظهر العام للمركز.
• الرد على استفسارات المرضى والمراجعين بلطف ومتابعة عدم انتظارهم أو تأخيرهم.
• فتح الملف الطبي المحوسب وتحصيل الرسوم المقررة
• ترتيب مواعيد دخول المرضى للعيادات وإجراء الحجوزات الهاتفية.
• استكمال ملفات مرضى الجراحة/ كتاب الإحالة ، نموذج الدخول، غيرها.
• تنظيم سندات القبض الخاصة بالإيرادات واستلام مبالغها وتسليم سندات القبض للمستفيدين.
• تسليم النقدية المُحصّلة في نهاية كل فترة عمل حسب إجراءات العمل المالي المعمول به.
• التنسيق مع الجهات التي يرغب المريض في الاستفادة من خدماتها داخل المركز، ومساعدتهم في الوصول لأقرب موظف يمكنه خدمتهم.
• حفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية
• متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين.
• إستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها للموظفين المطلوبين.
• رفع التقارير عن سير العمل الى مدير المركز الصحي.
• تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.
• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
• التعامل بشكلٍ لائق ومهني مع المستفيدين والزوار على قاعدة أن المستفيدين أصحاب الحق.
• التعامل بشكلٍ مهني مع الطواقم والكوادر البشرية العاملة في المركز.
• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل إدارة الجمعية.
مهارات مطلوبة
• إجادة استخدام البرامج المحوسبة وإجادة مهارات الطباعة.
• معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
• مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/k5h6Vmj9HqNhcRUH9
- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2022