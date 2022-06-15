الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب مداهمات متفرقة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من الفلسطينيين، عقب اقتحام أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين، بينهم أسرى محررين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين شمالي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة، واعتقلت الشاب أحمد حماد من منزل عائلته.

كما اعتقل الاحتلال شابًا (مجهول الهوية) من قرية خربثا المصباح جنوب غربي مدينة رام الله، ونقله إلى جهة غير معلومة.

أما في نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المدينة، عقب دهم عدة أحياء، وهم: إبراهيم مطر، عصام زبلح، والأسير المحرر عبد الله العاصي.

المصدر / فلسطين أون لاين