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خاص عائلة بنات تتهم أجهزة السلطة بعسكرة القضاء بالضفة

15 يونيو 2022 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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عائلة المغدور نزار بنات "أرشيف"
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

اتهمت عائلة الناشط والمعارض السياسي المغدور، نزار بنات، أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة بعسكرة القضاء الفلسطيني، من خلال زيادة تغولها عليه، ورفضها تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عنه.

وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار في حديث لـ"فلسطين": إن "أحد أشكال تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على القضاء، هو رفضها الإفراج عن ابن عمي عمار بنات المعتقل في سجونها، رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه".

وأضاف بنات: "خاطبنا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية من أجل الضغط على أجهزة السلطة وقيادتها للإفراج عن عمار، وتنفيذ الأمر القضائي، ولكن دون أي استجابة".

وأوضح أن عمار لا يزال معتقلًا لدى جهاز مباحث الخليل، بهدف الضغط على العائلة لإنهاء قضية اغتيال نجلها نزار على أيدي أجهزة أمن السلطة.

واغتالت قوة تابعة لأجهزة أمن السلطة نزار بنات، عقب اعتقاله من منزل يوجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو عام 2021.

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