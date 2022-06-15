فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا وراء استئناف الاتحاد مساعداته؟!

غضب وتنديد واسعان بقمع طلبة جامعة النجاح.. ومطالبات بمحاسبة الفاعلين

عائلة بنات تتهم أجهزة السلطة بعسكرة القضاء بالضفة

الإعلام العبري: توتر بين غانتس وكوخافي والسبب "مقعد الجيش"

الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب مداهمات متفرقة في الضفة الغربية

"بلومبرغ": واشنطن بدأت تدرك الخسارة التي لحقتها بسبب العقوبات ضد روسيا

"آبل" تحذر المستخدمين من خطأ "قاتل" يتلف بطارية آيفون

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص البوتاسيوم في الدم

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الولايات المتحدة تمديد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"بلومبرغ": واشنطن بدأت تدرك الخسارة التي لحقتها بسبب العقوبات ضد روسيا

15 يونيو 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
...

قالت وكالة "بلومبرغ" إن الولايات المتحدة على عكس تحمسها في البداية بدأت الآن تدرك حجم الخسائر التي سببتها لنفسها من خلال العقوبات ضد روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تذكر هويتها أن فرض عقوبات صارمة على موسكو وقرار العديد من الشركات مغادرة السوق الروسية، في البداية، جعل البيت الأبيض ينتشي، والآن أدرك أن هذا الوضع يضرب الاقتصاد الأمريكي، مضيفة أنه بات هناك قلق متزايد بشأن العواقب بالنسبة لأمريكا نفسها.

ووفقا للمصادر ذاتها في البداية أعجبت الإدارة الأمريكية بحجم دعم الغرب لمسار العقوبات، وكيف غادرت الشركات السوق الروسية واحدة تلو الأخرى، مما زاد الضغط على روسيا، ولكن الآن بدأ المسؤولون الأمريكيون في واشنطن يلاحظون تدريجيا أن سلاسل التوريد تتعطل، وأن التأمين على إمدادات الحبوب أصبح مستحيلا، ونتيجة لذلك، أصبح التأثير السلبي لرحيل الشركات الغربية واضحا على العديد من الجوانب الاقتصادية.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#واشنطن #روسيا #عقوبات ضد روسيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة