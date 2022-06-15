فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا وراء استئناف الاتحاد مساعداته؟!

غضب وتنديد واسعان بقمع طلبة جامعة النجاح.. ومطالبات بمحاسبة الفاعلين

عائلة بنات تتهم أجهزة السلطة بعسكرة القضاء بالضفة

الإعلام العبري: توتر بين غانتس وكوخافي والسبب "مقعد الجيش"

الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب مداهمات متفرقة في الضفة الغربية

"بلومبرغ": واشنطن بدأت تدرك الخسارة التي لحقتها بسبب العقوبات ضد روسيا

"آبل" تحذر المستخدمين من خطأ "قاتل" يتلف بطارية آيفون

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص البوتاسيوم في الدم

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الولايات المتحدة تمديد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الولايات المتحدة تمديد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

15 يونيو 2022 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

مددت الولايات المتحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إن الإعفاء الذي كان ساريا لغاية 24 يونيو الجاري مدد حتى 5 ديسمبر.

وأوضحت أن وزارة الخزانة "جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام".

وذكرت أن هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين".

بالمقابل، فإن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظل محظورة.

وفي نهاية مايو أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظرا تصاعديا مع استثناءات على وارداته من النفط الروسي.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الولايات المتحدة #مشتريات الطاقة الروسية #المعاملات المالية الدولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة