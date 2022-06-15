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الجريمة الثالثة في 24 ساعة: مقتل شخص في باقة الغربية

15 يونيو 2022 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
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لقي رجل (50 عامًا) مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار في بلدة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى ثلاث في غضون 24 ساعة.

وأفادت مصادر طبية بأن الرجل أصيب بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص، ونقل إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل.

وفي وقت سابق، لقي شاب (33 عامًا) مصرعه في جريمة إطلاق نار عند ورشة بناء قرب مدينة اللد. كما قتل الليلة الماضية شاب (43 عاما) من دير الأسد، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة المجاورة.

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 خلال السنوات الأخيرة، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري 38 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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