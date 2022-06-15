ألمانيا تهين إيطاليا وهزيمة تاريخية للإنجليز

حقق منتخب ألمانيا فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الإيطالي بخماسية لهدفين في المباراة التي جمعتهما بملعب "بروسيا بارك" مساء الثلاثاء، في قمة لقاءات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز خماسية "الماكينات" الألمانية كل من جوشوا كيميتش في الدقيقة العاشرة، وإلكاي جوندوجان من ركلة جزاء بالدقيقة 45، وتوماس مولر في الدقيقة 51، وتيمو فيرنر "هدفان" بالدقيقتين 68، و69 على التوالي، فيما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول في الدقيقة 78، ثم أليساندرو باستوني بالدقيقة 94.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المجر المتصدرة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط، وتراجعت للمركز الثالث.

وتعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة لإيطاليا، فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن شباكها استقبلت 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة لأول مرة منذ 12 مايو لعام 1957.

وفي نفس المجموعة، باتت إنجلترا قريبة من توديع المستوى الأول للمسابقة، بعدما سقطت على أرضها أمام المنتخب المجري بأربعة أهداف نظيفة.

وسجل رولاند سالاي هدفين في الدقيقتين 16، و70 على الترتيب، وأضاف زولت ناجي الهدف الثالث بالدقيقة 80، ثم أحرز دانييل جازداج الهدف الرابع في الدقيقة 89.

واحتلت المجر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا، فيما بقيت إنجلترا في قاع المجموعة برصيد نقطتين.

فوزان

وعزز المنتخب الهولندي صدارته للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول، عقب فوزه على ضيفه الويلزي بثلاثية لهدفين، كما شهدت المجموعة أيضاً فوز منتخب بلجيكا على مضيفه البولندي بهدف نظيف.

وسجل أهداف المنتخب الهولندي نوا لانج، وكودي جاكوبو، وممفيس ديباي بالدقائق 17، و23، والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة تواليًا، فيما سجل هدفي المنتخب الويلزي بيرنان جونسون في الدقيقة 26، وجاريث بيل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بالمركز الرابع (الأخير).

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه البولندي بهدف نظيف سجله ميشي باتشواي في الدقيقة 16.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط بالمركز الثالث.

المصدر / وكالات