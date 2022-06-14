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الاحتلال يتخذ قراراً جديداً لمناقشة قضية أسير رافق ياسر عرفات

14 يونيو 2022 . الساعة 22:48 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف "بشليش" قررت اليوم الثلاثاء، تحديد موعد جلسة خاصة للنظر في قضية الأسير فؤاد الشوبكي ( 83 عامًا)، وذلك في تاريخ الخامس من تموز القادم، وستُعقد بحضور محاميه.

وبيّن نادي الأسير، أنّ قرار اللجنة بعقد جلسة للأسير فؤاد الشوبكي، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء "ثلثي مدة" حكمه، فرصة قد تؤدي إلى قرار يفضي بحريته.

وأكّد نادي الأسير أنّ المحاولات القانونية الراهنّة تأتي ضمن محاولات سابقة للمطالبة بتحقيق حرّيّة الأسير الشوبكي الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله.

يذكر أن الأسير الشوبكي أكبر المعتقلين سناً القابعين داخل سجون الاحتلال، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ العام 2006 ومحكوم بالسجن 17 عاماً، ويعاني من وضع صحي صعب للغاية، فهو يشتكي من سرطان البروستات، ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية خاصة.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية قررت في أيلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم الشوبكي لتصبح 17 عاماً، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهر أيار/ مايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد.

وتتهم سلطات الاحتلال، الشوبكي، بالمسؤولية عن محاولة تهريب سفينة تحمل على متنها أسلحة رشاشة، وصواريخ، ومواد شديدة الانفجار، والتي عرفت بسفينة " كارين أيه".

المصدر / فلسطين اون لاين
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#ياسر عرفات #فؤاد الشوبكي #الاحتلال الإسرائيلي

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