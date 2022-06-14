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منتدى الإعلاميين يدين اعتداء أمن السلطة على الصحفي سامر خويرة

14 يونيو 2022 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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سامر خويرة

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد عبارات الإدانة اعتداء عناصر أمن السلطة على الصحفي سامر خويرة مراسل العربي الجديد اليوم الثلاثاء، خلال تغطيته للأحداث المؤسفة في جامعة النجاح، واعتقاله ثم نقله للمستشفى نتيجة الاعتداء عليه.

وقال المنتدى في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه :"إن الاعتداء على الزميل سامر خويرة يمثل وصمة عار في جبين الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون الذي يكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، ويضع علامات استفهام حول أهليتها لأداء واجباتها تجاه حماية المجتمع وترسيخ حالة الأمن والاستقرار".

وطالب المنتدى في بيانه بضرورة محاسبة المتورطين بالاعتداء على الصحفي خويرة وكل من يشكل غطاء لهذا الاعتداء وما سبقه من انتهاكات بحق الصحفيين.

كما دعا نقابة الصحفيين للتحرك الفوري والعاجل لحماية الصحفيين، ومغادرة مربع الصمت والعجز عن أداء واجباتها ودورها المنشود تجاه الصحفيين وضمان حقهم بممارسة عملهم المهني بعيدا عن كل أشكال الاستهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة النجاح #سامر خويرة #منتدى الاعلاميين #اعتداءات السلطة

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