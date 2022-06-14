فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدولار يشهد ارتفاعاً جديداً

الكتلة الإسلامية في "النجاح" تعلّق على قمع أمن الجامعة لـ" الحراك الطلابي"

"الهيئة المستقلة": الاعتداء الثاني لأمن "النجاح" على الطلبة خلال أسبوع يستدعي المحاسبة

الجبهة الشعبيّة تصف أحداث "النجاح" بـ"البلطجة" وتحمل إدارة الجامعة المسؤولية

الأكاديمي الشنار يدعو إلى محاسبة المعتدين على الدكتور ناصر الدين الشاعر

"حماس" تعقّب على قمع أمن جامعة النجاح  للطلبة.. ماذا قالت للإدارة؟

من هو الأكاديمي والوزير السابق الذي اعتدى عليه أمن جامعة النجاح؟

بإمكانك تناول هذه الأطعمة بعد انتهاء صلاحيتها

جبهة العمل الطلابي تدين استمرار الممارسات القمعية في جامعة النجاح

دعوات لحل مجلس أمناء جامعة النجاح ومحاسبة أمنها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الكتلة الإسلامية في "النجاح" تعلّق على قمع أمن الجامعة لـ" الحراك الطلابي"

14 يونيو 2022 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

علّقت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مساء اليوم على "الاعتداء الوحشي" من قبل أمن الجامعة على الطلبة والحراك الطلابي بالجامعة.

وقالت في بيانها الذي وصل فلسطين أون لاين: نرفض ما ورد في بيان الجامعة، و ندعو مجلس أمناء الجامعة إلى ضرورة  التحرك الفوري ووقف العبث في الجامعة".

وفيما يلي البيان كاملاً:

 WhatsApp Image 2022-06-14 at 8.01.11 PM.jpeg

 



 

وكان شهود عيان قد أفادوا بأن مسلحين من الأجهزة الأمنية وأمن الجامعة بزي مدني أطلقوا النار على طلبة جامعة النجاح المتواجدين عند مبنى الحرم القديم.

وأعلن الحراك الطلابي في جامعة النجاح أنه سيبدأ قريباً بحملة "اسحب ملفك من الجامعة"، لدعوة الطلبة لسحب ملفاتهم منها تنديداً بسياسة القمع والتنكيل التي تشهدها جامعة النجاح.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة. 

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة