الكتلة الإسلامية في "النجاح" تعلّق على قمع أمن الجامعة لـ" الحراك الطلابي"

علّقت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مساء اليوم على "الاعتداء الوحشي" من قبل أمن الجامعة على الطلبة والحراك الطلابي بالجامعة.

وقالت في بيانها الذي وصل فلسطين أون لاين: نرفض ما ورد في بيان الجامعة، و ندعو مجلس أمناء الجامعة إلى ضرورة التحرك الفوري ووقف العبث في الجامعة".

وفيما يلي البيان كاملاً:







وكان شهود عيان قد أفادوا بأن مسلحين من الأجهزة الأمنية وأمن الجامعة بزي مدني أطلقوا النار على طلبة جامعة النجاح المتواجدين عند مبنى الحرم القديم.

وأعلن الحراك الطلابي في جامعة النجاح أنه سيبدأ قريباً بحملة "اسحب ملفك من الجامعة"، لدعوة الطلبة لسحب ملفاتهم منها تنديداً بسياسة القمع والتنكيل التي تشهدها جامعة النجاح.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة.

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.

المصدر / فلسطين اون لاين