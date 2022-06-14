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"الهيئة المستقلة": الاعتداء الثاني لأمن "النجاح" على الطلبة خلال أسبوع يستدعي المحاسبة

14 يونيو 2022 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم: هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يعتدي فيها أمن جامعة النجاح على الطلاب بالضرب.

وأضافت في بيان وصل "فلسطين أون لاين": هذا يستدعي قيام الجامعة بإجراءات جدية لمراجعة سلوك أمن الجامعة وعنف بعض عناصره، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، وضبط سلوك أفراد أمن الجامعة وكف تدخلهم المباشر في النشاطات الطلابية، واتباع الأمن لمرجعية واضحة في إدارة الجامعة تضمن الإشراف الإداري المناسب عليه وعلى عناصره ومساءلتهم عن أية مخالفات أو سلوك غير مهني يقع منهم.

وأوضحت: تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الأحداث المؤسفة التي وقعت ظهر الثلاثاء 14 حزيران الجاري، أمام وداخل حرم جامعة النجاح الوطنية القديم، وما رافقها من اعتداء عناصر من أمن الجامعة بالضرب ورش الغاز على مجموعة من الطلبة، أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح مختلفة، وذلك خلال تنظيمهم وقفه سلمية أمام بوابة الجامعة للمطالبة بحقوق طلابية، كما اعتدى أمن الجامعة خلال الأحداث على الدكتور ناصر الدين الشاعر عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي كان يساهم في جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.

وأردفت بالقول: من المؤسف أن تقع هذه الأحداث المدانة بعد انتهاء اجتماع إيجابي لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية مع ممثلين عن الحراك الطلابي أفضى إلى تفاهمات إيجابية لإنهاء الأزمة.

وبينت أنه حسب توثيق الهيئة، فقد كان بإمكان أمن الجامعة التعامل مع التجمع الذي حصل أمام بوابة الجامعة ومحاولة بعض الطلاب المفصولين الدخول إلى الجامعة بطريقة مختلفة واستيعاب الوضع دون الحاجة إلى اللجوء للقوة المفرطة والعنف ورش الغاز في مواجهة الطلاب والطالبات.

وأضافت: تحمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن سلوك الأمن واعتداءاته، فإنها تطالب بتشكيل لجنة تحقيق، وفق أنظمة الجامعة، ونشر نتائجه لضمان شفافية الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الاعتداء على الطلاب، مع تقديم الاعتذار لمن تم الاعتداء عليهم، وضمان حق جميع الطلاب في التعبير والتنظيم والعمل النقابي بحرية.

وختمت: نطالب الأطر الطلابية كافة بضرورة عدم الانجرار إلى مواقف تصعيدية تزيد من تعميق الأزمة وتضر بالعملية التعليمية في الجامعة، والاحتكام إلى لغة الحوار بين مكونات الجامعة لمعالجة وتجاوز أية أزمات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة النجاح #الطلبة #الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

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