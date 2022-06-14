الأكاديمي الشنار يدعو إلى محاسبة المعتدين على الدكتور ناصر الدين الشاعر

دان المحاضر في جامعة النجاح مصطفى الشنار، اعتداء أمن الجامعة على الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق، والشخصية التي تسعى إلى التجميع وبناء الجسور بين الفلسطينيين.

ودعا الشنار إلى معاقبة الأشخاص الذين تطاولوا عليه ومن أصدر لهم الأوامر.

كما دعا إلى تشكيل لجنة حكماء، مخولة من الوجوه المشهود لها بالاستقامة والحرص على المصلحة الوطنية العامة، لتطويق الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الجامعة التي تحققت عبر مئة عام من عمرها، وتجنيب الجامعة تداعيات الأزمة.

ولفت إلى ضرورة البناء على مبادرة لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية، وتطويرها لتحقيق العدالة وعودة المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية ومعاقبة المعتدين.

وأعلن الحراك الطلابي في جامعة النجاح أنه سيبدأ قريباً بحملة "اسحب ملفك من الجامعة"، لدعوة الطلبة لسحب ملفاتهم منها تنديداً بسياسة القمع والتنكيل التي تشهدها جامعة النجاح.

وأثار الاعتداء على طلبة جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، موجة واسعة من التنديد والاستنكار لما صفوه بالجريمة والعار الذي يستدعي معالجة جذرية، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة.

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.

المصدر / فلسطين أون لاين