جبهة العمل الطلابي تدين استمرار الممارسات القمعية في جامعة النجاح

دانت جبهة العمل الطلابي التقدمية، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في جامعة بيت لحم، استمرار الممارسات القمعية في جامعة النجاح، والتي تقوم بها أجهزة أمن السلطة وأمن الجامعة من ضربٍ وتنكيل، مؤكدةً على مساندتها للطلبة في وجه القمع السلطوي الذي يتعرضون له في الجامعة.

وأكدت جبهة العمل في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن الحركة الطلابية كانت وما زالت رافداً أساسياً للحركة الوطنية والترمومتر الذي يعبر عن نبض الشارع وعن هويتنا الوطنية وعن المواقف الرافضة لكل أشكال القمع والهبوط السياسي، المؤكدة على التمسك بالثواب الوطنية ومسلكياتها بحث الطلبة بممارسة حرياتهم بكافة أشكالها، والحق في التعبير عن إرادتهم الشعبية والتظاهر والاحتجاج على أية ممارسات تقوم بها الجامعة.

وجددت جبهة العمل تأكيدها على الدور المهم للحركة الطلابية في الوقوف ضد الأنظمة القمعية وممارساتها العدوانية، مشددةً على أنها ستكون دوماً في مقدمة المدافعين عن الطلبة والطالبات في وجه آلة القمع الإجرامية التي تستهدف الجامعات والطلبة، في محاولةٍ يائسةٍ لإخماد الصوت الوطني الحر.

الموقعون على البيان:

جبهة العمل الطلابي التقدمية _ جامعة بيت لحم

جبهة العمل الطلابي التقدمية _ جامعة فلسطين الأهلية

جبهة العمل الطلابي التقدمية _ جامعة دار الكلمة

جبهة العمل الطلابي التقدمية _ جامعة القدس المفتوحة

وأفاد شهود عيان أن مسلحين من الأجهزة الأمنية وأمن الجامعة بزي مدني أطلقوا النار على طلبة جامعة النجاح المتواجدين عند مبنى الحرم القديم.

وأعلن الحراك الطلابي في جامعة النجاح أنه سيبدأ قريباً بحملة "اسحب ملفك من الجامعة"، لدعوة الطلبة لسحب ملفاتهم منها تنديداً بسياسة القمع والتنكيل التي تشهدها جامعة النجاح.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة.

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.

المصدر / فلسطين أون لاين