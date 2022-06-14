رجل أمن بلباس مدني يرش الغاز على طالبة في "النجاح"

تداول نشطاء وطلبة في جامعة النجاح مشاهد توثق اعتداء أمن الجامعة على طالبة برش غاز الفلفل في وجهها.

وبينت المشاهد وجود رجل الأمن بلباس مدني يحمل في يده عبوة من غاز الفلفل.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، في إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم من جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة.

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.





المصدر / فلسطين أون لاين