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وزير سابق: ما جرى في جامعة النجاح لن يجلب إلا الخزي لحركة فتح

14 يونيو 2022 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
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قال لأكاديمي ووزير الحكم المحلي الأسبق د. عيس خير الجعبري تعقيباً على اعتداء أمن جامعة النجاح على الطلبة، ظهر اليوم: المشاهد التي نشرت من قمع أمن ثكنة جامعة النجاح للطلبة المطالبين بحقوقهم مشاهد مؤلمة.

 

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، أضاف الوزير الأسبق: هذا الأسلوب في التعامل مع الناس، والذي لم يسلم منه حتى الدكتور ناصر الدين الشاعر الذي يعتبر شخصية وحدوية يسعى دومًا للتجميع والإصلاح، ويحارب دعوات التشرذم والتفريق، والذي تعرض للاعتداء عليه من قبل أمن الجامعة، لن يجلب لحركة فتح سوى الخزي والعار، ومزيدٍ من انفضاض الناس من حولها.

وتساءل: إلى أين تسير جامعاتنا؟

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#جامعة النجاح #عيسى الجعبري

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