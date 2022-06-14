هيئة حقوقية: قمع الأكاديميين والطلبة في جامعة النجاح اعتداء على حقوقهم

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد": نستنكر فض اعتصام طلابي في جامعة النجاح بالقوة من قبل أمن الجامعة، وندين عملية الاعتداء العنيف الذي تعرض له بعض الطلاب في الجامعة .

وأضافت في بيان وصل فلسطين أون لاين: ما يحدث في جامعة النجاح انتهاك جسيم للحريات الأكاديمية وتعدٍ خطير علي حقوق الطلبة .

وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق جاد من قبل الجامعة، ووزارة التعليم العالي، والنيابة العامة في الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الطلاب من قبل أمن الجامعة بطريقة همجية تسيئ إلى صورة الجامعة، والتعليم الأكاديمي والعمل على محاسبة مقترفيها.

ودعت جميع الأطراف المعنية وخاصة مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الطلبة، والكتل الطلابية والقوى السياسية والمجتمعية كافّة، للتحرك الجاد لضمان تطويق الأحداث، وفتح حوار جاد بين كل الأطراف لإنهاء الأزمة الناجمة عن الاعتداءات السابقة، وفصل بعض قيادات طلابية من الجامعة بما يكفل توفير الحريات الأكاديمية، وضمان منع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين