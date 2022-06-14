الحراك الطلابي: سنبدأ بحملة لسحب ملفات الطلبة من جامعة النجاح

أعلن الحراك الطلابي في جامعة النجاح أنه سيبدأ قريباً بحملة "اسحب ملفك من الجامعة"، لدعوة الطلبة لسحب ملفاتهم منها تنديداً بسياسة القمع والتنكيل التي تشهدها جامعة النجاح.

وقال صهيب حمد المتحدث باسم الحراك الطلابي في جامعة النجاح، إن الطلبة لا يريدون الدراسة في جامعة تهينهم ولا تحترمهم.

وأوضح حمد أن ما حدث اليوم يجعل جامعة النجاح تكتب على نفسها النهاية، وتزرع في نفوس شباب الثانوية العامة أنها غير آمنة.

وحذر من أن سماح إدارة الجامعة بهذه الأفعال سيوصلها إلى الهاوية.

كما أشار حمد إلى أن الحراك الطلابي سبق وأن حذر إدارة جامعة النجاح من استمرار اعتداء أمن الجامعة على الطلاب.

وأكد أن حب القمع تغلغل في قلوب أمن جامعة النجاح، وأن الاعتداء الوحشي على الطلاب جريمة لن تغتفر.

وجدد الناطق باسم الحراك الطلابي المطالبة بحق الطلبة في حرية التعبير، وتحديد وظيفة أمن الجامعة.

وأصيب عدد من طلاب جامعة النجاح في نابلس اليوم الثلاثاء، في إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وأفادت مصادر طلابية أن أربعة طلاب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابتهم برضوض وجراح في رؤوسهم من جراء الاعتداء العنيف من أمن الجامعة.

وطال الاعتداء ممثل الحراك الطلابي صهيب حمد، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر، الذي تعرض للطرد من الجامعة بعد دفعه وسقوطه أرضاً.

المصدر / فلسطين اون لاين