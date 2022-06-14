أمن جامعة النجاح يفض بالقوة وقفة للحراك الطلابي ويعتدي على وزير سابق

فض عناصر أمن جامعة النجاح الوطنية في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء، بالقوة وقفة للحراك الطلابي المستقل، واعتدت على المشاركين فيها.

وأظهرت المقاطع المسجلة التي التقطت عبر هواتف الطلبة، اعتداء أمن الجامعة على الطلاب بالقوة، وقيامهم بضرب وسحل المشاركين، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.

ووفق التسجيلات من بين المعتدى عليهم، وزير التعليم الأسبق، د. ناصر الدين الشاعر، والذي وصل للمكان للتضامن مع الطلاب والتدخل لمنع الاعتداء عليهم.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين" تشهد الجامعة منذ أيام أجواء متوترة، بعد اعتداء أمن الجامعة على وقفة نظمتها الكتلة الاسلامية للمطالبة بوضع حد لتغول الأمن الجامعي على الطلبة، وصدور قرارات فصل بحق 10 طلاب بينهم 5 من الكتلة الإسلامية وممثلها.

وقال صهيب حمد المتحدث باسم الحراك الطلابي في جامعة النجاح خلال حديث خاص لـ إذاعة صوت الأقصى، إن ما حدث "هو أننا نظمنا وقفة احتجاجية ضد قرارات الجامعة وأهم مطالبنا هو حقنا في حرية التعبير، فحرية التعبير هي حق للجميع".

وأضاف: وقفنا اليوم لنطالب إدارة الجامعة "لتحديد" وظيفة أمن الجامعة وهي الحفاظ على أمن الجامعة، ولا يوجد طالب يريد أن يعيش في جامعة يتم الاعتداء عليه من قبل أمن الجامعة.

ونوه لوجود أعداد كبيرة من الإصابات بين الطلاب، وبعض الطلاب شجت رؤوسهم وسالت دمائهم نتيجة الاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح.

وذكر أن الوقفة كانت سلمية مطالبة بحقوق الطلبة ولم يتم الاعتداء على أحد.

المصدر / فلسطين أون لاين